Midyatli: SPD entscheidet am Dienstag über Fraktionsspitze

Die schleswig-holsteinische SPD-Fraktion will nach der Rücktrittsankündigung ihres Vorsitzenden Thomas Losse-Müller bereits am nächsten Dienstag eine Nachfolge wählen. Das kündigte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Mittwoch an. „Thomas Losse-Müller hat unsere Fraktion als Vorsitzender nach der Landtagswahl neu aufgestellt und mit großem Verantwortungsbewusstsein geführt“, so Midyatli. „Mit ihm hat die SPD im Landtag ein klares Profil in der Auseinandersetzung mit der Regierung und die Schwächen von Schwarz-Grün schonungslos aufgezeigt.“