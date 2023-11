Plan für neuen Stadtteil Oberbillwerder wird ausgelegt

Der Bebauungsplan für den geplanten neuen Hamburger Stadtteil Oberbillwerder wird im Dezember für zwei Monate öffentlich ausgelegt. Das teilte die städtische Quartiersentwicklungsgesellschaft IBA am Donnerstag in ihrem Jahresbericht mit. „Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des neuen Stadtteils.“ Der Planentwurf sowie umweltrelevante Informationen sind in der Zeit vom 8. Dezember bis zum 8. Februar online unter der Adresse https://bauleitplanung.hamburg.de und im Bezirksamt Bergedorf zugänglich.