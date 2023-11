Wasserrohrbruch behindert Verkehr über Köhlbrandbrücke

Autos stehen am Abend im Stau an einer Baustelle.

Ein Wasserrohrbruch in der Nähe der Köhlbrandbrücke behindert den Verkehr im Hamburger Hafen. Der Schaden sei am frühen Donnerstagmorgen durch einen Druckabfall bemerkt worden, sagte ein Sprecher von Hamburg Wasser. Die zweispurige Richtungsfahrbahn zur Köhlbrandbrücke sei gesperrt worden. Mitarbeiter des Versorgers müssten das Ausmaß des Schadens erkunden. Der Verkehr soll einspurig in beiden Richtungen auf die Fahrbahn in Richtung Innenstadt gelegt werden.