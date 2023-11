122 rechte Straftaten in Hamburg im dritten Quartal 2023

Die Zahl rechter Straftaten in Hamburg hat im Jahresverlauf stark zugenommen. Der Senat nennt in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken in der Bürgerschaft allein für das dritte Quartal dieses Jahres 122 rechte Straf- und Gewalttaten. Dies seien fast so viele wie in den beiden ersten Vierteljahren zusammen. Demnach gab es im Zeitraum von Januar bis März 67 und im Zeitraum von April bis Juni 59 rechte Straftaten in der Hansestadt.