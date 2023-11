Kriminalität Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Lübeck

Nachdem Unbekannte aus einem Geschäft in Lübeck Werkzeug und Geräte im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Die Täter hatten in der Nacht zum 11. November hochwertige medizinische Arbeitsgeräte entwendet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Darunter befanden sich demnach Messuhren und -geräte sowie Teile einer Spezialkamera. Die Geräte seien wegen ihres speziellen Nutzens vermutlich für den Weiterverkauf bestimmt. Die Polizei suche nun insbesondere nach Menschen, denen die Gegenstände zum Verkauf angeboten wurden.