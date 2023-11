Urteile in Prozess um Gruppenvergewaltigung erwartet

Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung im Hamburger Stadtpark will die Jugendkammer am Landgericht am Dienstag (9.30 Uhr) die Urteile verkünden. Zehn junge Männer sind angeklagt, im September 2020 eine damals 15-Jährige missbraucht zu haben. Die Jugendliche hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 19. September 2020 eine Party auf der Festwiese des Stadtparks besucht. In der Corona-Zeit hatte sich die Grünanlage zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Stark alkoholisiert sei die 15-Jährige teilweise unter Anwendung von Gewalt in einem Gebüsch missbraucht worden.