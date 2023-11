Kubicki fuhr für Auftritt als Autor auf Kreuzfahrtschiff mit

Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hat für einen Auftritt auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik einen Teil der Reise umsonst bekommen. Es sei richtig, dass Kubicki in einer Talkshow von Sabine Christiansen auf der „Europa 2“ aufgetreten sei, teilte sein Büro am Sonntag auf Anfrage mit. „Gemäß des im Februar 2023 geschlossenen Vertrages wurde er als Autor des „Spiegel“-Bestsellers „Sagen, was Sache ist“ eingeladen. Es wurde kein Honorar gezahlt. Dass aber bei entsprechenden Vereinbarungen auch Kost und Logis übernommen werden, ist üblich.“