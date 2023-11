Raser verursacht tödlichen Unfall auf A7: Prozess beginnt

Hamburg (dpa/lno). Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls auf der A7 bei Hamburg-Marmstorf muss sich von Freitag (9.00 Uhr) an ein Autofahrer vor dem Amtsgericht Harburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen fahrlässige Tötung vor.

Der Angeklagte soll am Abend des 2. März 2022 mit mehr als 250 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn unterwegs gewesen sein. Aus unbekannten Gründen sei er mit seinem besonders leistungsstarken Wagen an der Ausfahrt Marmstorf auf den Ausfädelungsstreifen geraten. Dort prallte er gegen das Auto eines 54-Jährigen. Der Kleinwagen durchbrach daraufhin die Leitplanke, wurde in mehrere Teile zerrissen und stieß mit mehreren Bäumen zusammen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Angeklagte erlitt leichte Verletzungen.

