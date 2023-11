Anne Ratte-Polle: Viele verstecken sich hinter ihrer Arbeit

Inga (Anne Ratte-Polle) übt im Freien mit ihrem Falken Giovanni in einer Szene des Films «Mein Falke».

In dem Fernsehdrama „Mein Falke“ spielt Anne Ratte-Polle eine Frau, die so sehr in ihrer Arbeit lebt, dass andere Beziehung kaum möglich sind. Ein Problem, das ihr auch im eigenen Alltag bekannt vorkommt.