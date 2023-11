Weltrekordjäger wollen sieben neue Rekorde aufstellen

Einen Tag vor dem offiziellen Guinness World Records Day 2023 wollen zwei Weltrekordjäger heute (11.00 Uhr) in Hamburg sieben neue Rekorde aufstellen. So möchte Joe Alexander mit verbundenen Augen hochgeworfene Ananas mit einem Samurai-Schwert zerteilen, auf leeren Sektflaschen abgeschossene Pfeile mit der Hand fangen und möglichst viele Steine im Taekwondo-Drehkick zerschlagen. Sein Kollege Muhamed Kahrimanovic möchte unter anderem mit einem rohen Ei in der Hand Baseballschläger und Glasflaschen zerschlagen. Die beiden Männer stellen schon seit Jahrzehnten Weltrekorde auf.