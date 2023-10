Halloween-Randale in Harburg: Polizei setzt Wasserwerfer ein

Am Harburger Ring attackieren rund 300 Jugendliche die Polizei. In Lurup schmeißen Jugendliche Scheiben von Discounter ein.

Rund 300 Jugendliche randalierten am Dienstagabend in Harburg. Sie errichteten Barrikaden und griffen immer wieder die Polizei an.

Hamburg. Halloween-Randale in Hamburg: In Harburg haben sich am Dienstagabend rund 300 Jugendliche am Harburger Ring versammelt. Nach Abendblatt-Informationen bauten sie Barrikaden auf und attackierten Polizeibeamte mit Böllern, Eiern und schleuderten Verkehrsschilder auf die Einsatzkräfte. Die Polizei setzte schließlich Wasserwerfer ein. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ war ebenfalls in Harburg im Einsatz. Es kam zu Festnahmen.

Halloween-Randale in Hamburg: Jugendliche zünden in Lurup Container an

Auch in Hamburg-Lurup kam es am Halloween-Abend zu Ausschreitungen. Eine Gruppe Jugendlicher bewarf einen Nettomarkt im Lüdersring mit Steinen. Die Polizei ist mit mehreren Mannschaftswagen angerückt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Am Lüdersring setzten die Jugendlichen einen Müllcontainer in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

In Lurup bewarfen Jugendliche am Halloween-Abend einen Discounter mit Steinen. Am Lüdersring brannte zudem ein Müllcontainer.

