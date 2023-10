Monteiro spielt Titelhelden im Disney-Musical „Hercules“

Hamburg. Musicalstar Benét Monteiro spielt die Titelrolle im Disney-Musical „Hercules“. Der 38-Jährige werde im März als tollkühner Held auf der Bühne im Theater Neue Flora in Hamburg stehen, teilte das Musicalunternehmen Stage Entertainment am Mittwochabend in Hamburg mit. Für den gebürtigen Brasilianer ist es bereits die zweite Titelrolle in kurzer Zeit: Bis vor wenigen Tagen stand er in dem Broadway-Musical „Hamilton“ auf der Bühne.

„Ich fühle mich unglaublich geehrt, der erste Hercules sein zu dürfen und etwas ganz Neues zu schaffen“, sagte Monteiro. „Ich verbinde mit der Figur aus dem beliebten Disney-Film so viel! Ähnlich wie Hercules, der im Stück loszieht, um seinen Platz in der Götterwelt einzunehmen, habe auch ich mit 25 Jahren meine Familie und meine Heimat Brasilien hinter mir gelassen und bin meinen Träumen gefolgt.“

Am 24. März 2024 feiert das Musical „Hercules“ nach dem gleichnamigen Disney-Film von 1997 Weltpremiere im Stage Theater Neue Flora. Das Musical erzählt die Geschichte von Hercules, Sohn des Zeus, der als Baby entführt wird und unter Menschen aufwächst. Eines Tages findet er heraus, dass er auf dem Olymp das Licht der Welt erblickt hat. Um aber auf den Berg der Götter zurückkehren zu können, muss Hercules beweisen, dass er ein richtiger Held ist. Mit Hilfe seiner treuen Freunde lernt er, dass es nicht auf pure Kraft ankommt, sondern dass wahre Helden an der Stärke ihres Herzens gemessen werden.

