Kontrollmarathon am Donnerstag in Bussen und Bahnen

Mit einem großangelegten Fahrkarten-Kontrollmarathon will der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) am Donnerstag in vielen Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen in und um Hamburg aktiv sein. Die von sieben Verkehrsunternehmen gemeinsam organisierte Aktion solle zeigen, wie notwendig die Kontrollen sind, teilte der HVV am Montag in Hamburg mit. Denn durch das Fahren ohne gültigen Fahrschein würden den Unternehmen jedes Jahr etwa 30 Millionen Euro verloren gehen. 2022 waren HVV-Angaben zufolge gut 164.000 Verstöße wegen Fahrens ohne gültigen Fahrausweis registriert worden.