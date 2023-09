Mit Rollstuhl aufs Meer: Stand-Up-Paddling in Eckernförde

Teilnehmer des Rollstuhl-SUP-Event "Rolli on SUP" auf der Ostsee paddeln am Borbyer Ufer entlang.

Rollstuhlfahrer hatten am Sonntag am Strand von Eckernförde die Chance, mit speziellen Stand-Up-Paddles (SUPs) auf das Meer hinaus zu paddeln. Die Aktion wurde von der SUP-Station „Fördekeks“ in Eckernförde ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch, dem Standup & Outdoorverein aus Lüneburg sowie den Nature Guides von SUP Unity wurde es Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht, kostenlos einen Tag auf dem Wasser zu verbringen.