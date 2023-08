Eine Frau hat in Hamburg an der Außenalster ihre Stiefel ausgezogen und genießt zusammen mit einem Kollegen Sonnenstrahlen auf einem Bootsanleger. Wolken und Sonne wechseln sich ab Mitte der Woche ab.

Hamburg. Das wirklich Doofe am Wetter in diesem Sommer ist, dass nichts sicher ist. Nicht einmal die Vorhersage. Hieß es vergangenen Woche noch, dass der Sommer ein fulminantes Comeback plant, sieht es mit der Prognose in dieser Woche schon wieder ganz anders aus. Nur das ist offenbar sicher: Am Montag stürmt es – vor allem an den Küsten.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nimmt der Wind nach einem stark bewölkten und an Schauern starken Sonntag in der Nacht zum Montag und tagsüber an Nord- und Ostsee überall deutlich zu. Es gibt stürmische Böen oder Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h. Auf den Nordfriesischen Inseln sowie auf Fehmarn komme es vereinzelt zu schweren Sturmböen bis 100 km/h.

Wetter Hamburg: Gewitter, Regen, Sturm – und wo bleibt der Hochsommer?

Am Dienstag und am Mittwoch gibt es an den Küsten teils noch Sturmböen, in Hamburg ist es wechselnd bis stark bewölkt und es kommt immer wieder zu Schauern. Die Sonne lugt hin und wieder zwischen den Wolken hervor. Am Mittwoch sieht es in Hamburg und im Umland ähnlich aus – bei Temperaturen bis maximal 20 Grad.

Während es zunächst hieß, dass die Temperaturen bei Sonnenschein und blauem Himmel zum kommenden Wochenende an der 30-Grad-Marke kratzen sollen, klingen die Vorhersagen nun schon wieder etwas gedämpfter. Das zweite Augustwochenende startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Sonntag könnte die Sonne wirklich den ganzen Tag über scheinen. Die Thermometer steigt aber nicht über 22 Grad an.

Und dann? Dann könnte es wirklich noch mal richtig sommerlich warm werden. Die Hoffnung auf einen Hamburger Hochsommer zur Mitte des Monats bleibt.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.