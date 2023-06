Stute Nastaria gewinnt „Langen Hamburger“

Die vier Jahre alte Stute Nastaria war am Mittwochabend auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn die umjubelte Siegerin im Langen Hamburger, dem ältesten aller Hamburger Galopprennen. In der seit 1862 ausgetragenen 3200-Meter-Prüfung siegte Nastaria mit Jockey Miguel Lopez in einem spannenden Finish gegen den aus Polen angereisten Hipop de Loire (Wladimir Panov) und Lion’s Head (Anna van den Troost). Der Favorit Lotterbov wurde nur Vierter.

Hamburg (dpa/lno) . Die vier Jahre alte Stute Nastaria war am Mittwochabend auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn die umjubelte Siegerin im Langen Hamburger, dem ältesten aller Hamburger Galopprennen. In der seit 1862 ausgetragenen 3200-Meter-Prüfung siegte Nastaria mit Jockey Miguel Lopez in einem spannenden Finish gegen den aus Polen angereisten Hipop de Loire (Wladimir Panov) und Lion’s Head (Anna van den Troost). Der Favorit Lotterbov wurde nur Vierter.

Nastaria wird von Anna Schleusner-Fruhriep in Marlow in Mecklenburg-Vorpommern trainiert und hat beim 19. Start den vierten Sieg erreicht. Im Herbst soll die Stute, die im Besitz der Trainerin steht, ein großes Rennen in Irland bestreiten.

