Tausende zu Fahrradsternfahrt erwartet: Straßen gesperrt

Zur Reparatur von Fahrbahnschäden im Hamburger Autobahndreieck Norderelbe werden die beiden Spuren in Richtung HH-Centrum am 18. Juni 2023 voll gesperrt.

Tausende Radler werden am Sonntag (ab 8.20 Uhr) in Hamburg zu einer Fahrradsternfahrt erwartet. Die Teilnehmer wollen nach Angaben der Veranstalter von 70 Startpunkten am Stadtrand sowie in Schleswig-Holstein und Niedersachsen losfahren. Am Rödingsmarkt ist am Nachmittag (15.45 Uhr) eine Kundgebung mit Fridays-for-Future-Aktivistin Annika Rittmann und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) geplant. Danach soll eine Abschlussrunde auf dem Ring 1 um die Binnenalster gefahren werden.