„Stadtrad Hamburg“ wird günstiger und familienfreundlicher

Bei sommerlichen Temperaturen schwingen sich immer mehr Menschen in Hamburg auf Räder. Für alle, die kein eigenes Fahrrad haben, hat das Bikesharing-System Stadtrad jetzt neue Angebote.

Räder von Stadtrad Hamburg stehen an einer Leihstation.

Hamburg (dpa/lno). Das Leihfahrrad-Angebot in Hamburg, Stadtrad, wird günstiger und familienfreundlicher. So soll zukünftig der Tagespreis eine Grenze von 9 Euro nicht überschreiten, vorher waren es 15 Euro, wie die Deutsche Bahn (DB) am Montag mitteilte. „Die neuen kostengünstigen Tarife des Stadtrads sind ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige und sozial gerechte Mobilitätswende“, sagte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Außerdem soll es ab Dienstag möglich sein, bis zu vier Fahrräder auf einmal zu leihen. „So ist das Modell für Familien und Freundesgruppen noch schneller und bequemer nutzbar“, erklärte Tjarks weiter.

Die Leihfahrräder sollen vor allem eine kostengünstige Alternative zum Auto darstellen. „Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu nutzen, hat viele Vorteile, es schont die Umwelt, ist gesund und trägt gerade in Städten zu einer höheren Lebensqualität bei“, sagte Jürgen Gudd von DB Connect.

Stadtrad hat mittlerweile eine Flotte von 3600 Rädern, die Hamburgerinnen und Hamburgern Tag und Nacht zur Verfügung stehen. Abgestellt werden können sie an einer der 300 Stadtrad-Stationen. In den nächsten zwei Jahren sollen noch etwa 50 Stationen dazukommen. Mittlerweile sind 237.000 Hamburger bei dem Bikesharing-System angemeldet.

