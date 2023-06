Otto Waalkes ist über „Friesenjung“-Hype verblüfft

Komiker Otto Waalkes (74) steht mit einer Neufassung seines rund 30 Jahre alten Liedes „Friesenjung“ auf Platz eins der Single-Charts in Deutschland. „Die Melodie hat etwa drei Dutzend Jahre auf dem Buckel und meine autobiografische Version ist auch nicht viel jünger. Offenbar hat sich beides recht gut gehalten, was für eine gewisse Zeitlosigkeit spricht“, sagte der in Emden geborene und in Hamburg lebende Waalkes der Deutschen Presse-Agentur. „Insofern bin ich nicht überrascht, dass sie immer noch Leuten gefällt. Dass sie in dieser beschleunigten Form auch noch bei meiner Enkel-Generation so gut ankommt, hat mich allerdings verblüfft und sehr gefreut“, so der 74-Jährige.