Zwei mutmaßliche IS-Anhänger vor Hamburger Gericht

Zwei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) müssen sich von Freitag (11.00 Uhr) an in einem Staatsschutzverfahren in Hamburg verantworten. Der 18 Jahre alte Russe aus Bremerhaven und der 16 Jahre alte Deutsch-Kosovare aus Iserlohn/NRW sollen den IS von Deutschland aus unterstützt haben.