Feuerwehreinsatz Rund 500.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Bad Segeberg

Beim Brand eines Dachstuhls in Bad Segeberg ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Menschen wurden bei dem Brand des zur Zeit unbewohnten Hauses nicht verletzt. Das Feuer sei am Mittwochabend gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, sie hofft nun auf Zeugenhinweise.