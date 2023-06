Respektkampagne für Straßenwärter gestartet

Eine Plakat-Kampagne soll künftig für ein respektvolleres Verhalten gegenüber Straßenwärterinnen und Straßenwärter sorgen. Sie soll dabei helfen, Beleidigungen und Pöbeleien gegen die 500 Beschäftigten des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein zu reduzieren, wie der Landesbetrieb am Donnerstag beim Start der Kampagne erklärte. Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes sehen sich Beschäftigte ab und zu mit Ausfällen etwa von Passanten konfrontiert.

Gettorf (dpa/lno). Eine Plakat-Kampagne soll künftig für ein respektvolleres Verhalten gegenüber Straßenwärterinnen und Straßenwärter sorgen. Sie soll dabei helfen, Beleidigungen und Pöbeleien gegen die 500 Beschäftigten des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein zu reduzieren, wie der Landesbetrieb am Donnerstag beim Start der Kampagne erklärte. Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes sehen sich Beschäftigte ab und zu mit Ausfällen etwa von Passanten konfrontiert.

„Leider kommt es immer wieder vor, dass unsere Kolleginnen und Kollegen von Autofahrerinnen und Autofahrern beleidigt, angeschrien, beworfen, bedrängt oder wie in einem besonders krassen Fall sogar mit Vorsatz touchiert werden“, erklärte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). So sei ein Autofahrer einem Straßenwärter bis ans Schienbein gefahren, weil er mit einer Sicherheitssperre nicht einverstanden war. „Das ist einfach schockierend“, sagte Madsen.

Insgesamt will der Landesbetrieb an 63 Standorten 120 Plakatwände an Bundes- und Landesstraßen errichten. Sie sollen an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appellieren. Flankiert werden die Motive im Internet mit Hintergrundinformationen und Postings auf den Social-Media-Kanälen des Landesbetriebs wie Facebook, Twitter und Instagram.

