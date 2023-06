Verkehrsbehörde sagt Termin-Blockierern den Kampf an

Geschäftemacher nutzen zur Zeit die langen Wartezeiten für Zulassungstermine in Hamburg aus, um Autobesitzer abzuzocken. Sie blockieren eine Vielzahl von Terminen im Internet und bieten sie dann Autobesitzern an - gegen ein saftiges Entgelt. „Nach allem was wir wissen, geht es da um dreistellige Summen, die zusätzlich zu den regulären Zulassungsgebühren gefordert werden“, sagte Dennis Heinert, Pressesprecher der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, am Donnerstag. Zuvor hatten die „Hamburger Morgenpost“ und der Sender NDR 90,3 berichtet.