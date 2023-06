Spargelsaison im Norden bisher ordentlich gelaufen

Wenn der Sommer kommt, geht die Spargelsaison in den Endspurt. In diesem Jahr können die Anbauer bisher ganz zufrieden sein. Es bleiben noch gut zwei Wochen.

Rendsburg (dpa/lno). Die meist direkt vermarktenden Spargelbetriebe in Schleswig-Holstein zeigen sich zum großen Teil zufrieden mit dem bisherigen Geschäft. Es zeichne sich ein besseres Ergebnis als im Vorjahr ab, die Preise seien stabil auf Vorjahresniveau, teilte die Landwirtschaftskammer am Donnerstag mit. Spargelliebhaber können noch gut zwei Wochen bei frischer einheimischer Ware zugreifen. Die Saison endet traditionell am Johannistag (24. Juni).

Der Saisonstart verlief nicht ganz optimal. Einige Betriebe ernteten zwar früh, wie eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer sagte, aber dann fehlten die Anschlussmengen, so dass die Nachfrage zu Ostern und in der Folgewoche nur bedingt bedient werden konnte. In den vergangenen Tagen habe es dann viele Sonnenstunden und Wärme gegeben. Dadurch sei die tägliche Erntemenge je Hektar deutlich gestiegen. Früh angestochene Flächen werden mittlerweile zur Schonung für das kommende Jahr aus der Produktion genommen.

In Schleswig-Holstein bauen nach Angaben der Landwirtschaftskammer etwa 40 Betriebe auf einer Ertragsfläche von rund 400 Hektar Spargel an. Das entspricht einem Quadrat von zwei Kilometern Kantenlänge.

