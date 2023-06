Handball-Bundesliga 32:36 in Berlin: Hamburgs Handballer zittern um Europapokal

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben die dritte Niederlage in Serie kassiert und müssen um die Teilnahme am Europapokal zittern. Die Hanseaten unterlagen am Mittwoch bei den Füchsen Berlin mit 32:36 (16:16) und fielen auf Rang sieben zurück. Um sich für die European League zu qualifizieren, muss der HSVH Platz sechs belegen. Die besten Karten hat aktuell die TSV Hannover-Burgdorf.