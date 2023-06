Bürgerschaft Tampons und Binden gratis an zunächst 20 Hamburger Schulen

Schülerinnen an zunächst 20 Hamburger Schulen sollen vom kommenden Schuljahr an kostenlos Tampons und Binden erhalten. Die Hamburgische Bürgerschaft beschloss am Mittwoch mehrheitlich einen Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen für ein entsprechendes Pilotprojekt.