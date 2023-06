Meeresschutz verbessert: Auswirkung auf Muschelfischerei

Die dänische Politik hat sich hat auf eine Vereinbarung zum stärkeren Meeresschutz verständigt, die auch Auswirkungen auf die Muschelfischerei in der Flensburger Förde hat. Wie die Regierung in Kopenhagen am Mittwoch mitteilte, einigte sie sich mit allen weiteren dänischen Parlamentsparteien auf ein Abkommen, das den Naturschutz auf See ebenso stärken soll wie den Ausbau erneuerbarer Energien und eine nachhaltigere Entwicklung der Fischerei.