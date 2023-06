Murmann bleibt Norddeutschlands Arbeitgeberpräsident

Philipp Murmann lehnt in seinem Büro an seinem Schreibtisch.

Norddeutschlands Arbeitgeberpräsident Philipp Murmann bleibt weitere vier Jahre im Amt. Eine Mitgliederversammlung wählte den 59-Jährigen in Hamburg erneut an die Spitze des Unternehmerverbands UVNord, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und Chef der Kieler Zöllner GmbH vertritt damit als Präsident des wirtschafts- und sozialpolitischen Spitzenverbands der norddeutschen Wirtschaft weiter die Interessen von 114 Mitgliedsverbänden, denen wiederum mehr als 100.000 Unternehmen mit rund 1,8 Millionen Beschäftigten in Hamburg und Schleswig-Holstein angehören.