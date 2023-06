Mann stirbt bei Zusammenstoß von Bahn und Auto

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Regionalbahn in Neumünster ist ein Mann getötet worden. Die beiden Fahrzeuge stießen am Dienstagabend auf einem Bahnübergang zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 49 Jahre alte Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Im Zug befanden sich 145 Fahrgäste. Acht von ihnen seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Außerdem wurden zwei Arbeiter am Bahnübergang leicht verletzt. Fünf Menschen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Zugverkehr eingestellt.

Neumünster (dpa/lno). Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Regionalbahn in Neumünster ist ein Mann getötet worden. Die beiden Fahrzeuge stießen am Dienstagabend auf einem Bahnübergang zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 49 Jahre alte Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Im Zug befanden sich 145 Fahrgäste. Acht von ihnen seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Außerdem wurden zwei Arbeiter am Bahnübergang leicht verletzt. Fünf Menschen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Zugverkehr eingestellt.

An der Unfallstelle wird nach Angaben der Deutschen Bahn aktuell an Lärmschutzwänden gearbeitet. Die Schranken an dem Übergang waren demnach nicht in Betrieb, stattdessen war Personal zur Sicherung des Übergangs eingesetzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

