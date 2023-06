SPD-Verkehrspolitiker unterstützen mehr Tempo-30-Zonen

Die Verkehrspolitiker der SPD in den Landtagen und im Bundestag wollen den Kommunen die Einrichtung von Tempo-30-Zonen erleichtern. „Wir unterstützen das Ziel, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen leichter zielgerichtet, flexibel und ortsbezogen angeordnet werden können, ohne dabei die Regelgeschwindigkeit von Tempo 50 grundsätzlich in Frage zu stellen“, hieß es in einer Erklärung nach zweitägigen Beratungen am Montag und Dienstag in Kiel.