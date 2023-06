Julian Korb wechselt zurück nach Gladbach

Fußball-Profi Julian Korb wechselt zu Borussia Mönchengladbach zurück. Der 31-Jährige soll in der kommenden Saison im Regionalligateam der Borussia zum Einsatz kommen. Das teilten die Gladbacher am Montag mit. Korb hatte nach seiner Jugendzeit bei der Borussia bis zu seinem Wechsel 2017 zu Hannover 96 bereits für die Rheinländer gespielt. „Ich bin froh, wieder hier zu sein und ab Sommer die Raute auf der Brust tragen zu dürfen. Es fühlt sich wie nach Hause kommen an“, sagte Korb, der in den vergangenen beiden Jahren für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga gespielt hatte.