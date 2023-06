74-Jährige stirbt bei Rangierunfall mit Lastwagen

Bei einem Rangierunfall mit einem Lastwagen ist eine 74-jährige Frau in Lübeck-St. Jürgen ums Leben gekommen. Die Frau hatte am Freitagabend vermutlich versucht, dem 60 Jahre alten Fahrer des Lastwagens beim Einparken zu helfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Dabei sei die 74-Jährige, wohl vom Fahrer unbemerkt, hinter das Fahrzeug getreten und wurde zwischen dem Laster und einem geparkten Auto eingeklemmt. Trotz sofortigen Reanimationsversuchen starb die Lübeckerin noch am Unfallort. Nach Angaben der Polizei waren die beiden verwandt.