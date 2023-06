Militärübung: Aufhebung des Nachtflugverbots möglich

Blick auf das Rollfeld am Hamburger Flughafen.

Wegen der internationalen Militärübung „Air Defender 23“ könnte das Nachflugverbot am Hamburger Flughafen Mitte des Monats gelockert werden. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, sagte der Sprecher der zuständigen Wirtschaftsbehörde, Martin Helfrich, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Man halte es aber für „sinnvoll und geboten, mit einer Ausweitung der Flugzeiten auf die außergewöhnlichen Umstände zu reagieren, um die Einschränkungen für Fluggäste so gering wie möglich zu halten“. Auch habe es eine entsprechende Empfehlung des Bundes gegeben.