Köln gewinnt dritten Feldhockey-Titel - Rühr: „überragend“

Die Herren von Rot-Weiss Köln sind zum dritten Mal in Serie deutscher Meister im Feldhockey. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das Finale mit 3:2 (1:2) gegen den gastgebenden Mannheimer HC. Den Siegtreffer besorgte der Niederländer Mink van der Weerden per Strafecke in der 49. Minute. Für Köln ist es der insgesamt elfte Titel. „Das schönste Gefühl, was man haben kann, ist mit seinen allerbesten Freunden einen Titel zu holen“, sagte der zweifache Torschütze Christopher Rühr.