„Holcim-PRB“-Skipper Kevin Escoffier zurückgetreten

Die Ocean-Race-Flotte startet am Sonntag ohne „Holcim-PRB“-Skipper Kevin Escoffier ins Hafenrennen von Aarhus. Der 43-jährige Franzose aus Lamor-Plage bei Lorient ist am Samstagabend von seinem Posten im Schweizer Team zurückgetreten. Das hat Escoffier selbst in einem Post auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt gegeben.

Aarhus (dpa/lno). Die Ocean-Race-Flotte startet am Sonntag ohne „Holcim-PRB“-Skipper Kevin Escoffier ins Hafenrennen von Aarhus. Der 43-jährige Franzose aus Lamor-Plage bei Lorient ist am Samstagabend von seinem Posten im Schweizer Team zurückgetreten. Das hat Escoffier selbst in einem Post auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt gegeben.

In seiner Botschaft schrieb Escoffier: „Ich habe beschlossen, von meinen Aufgaben als Skipper des Team Holcim-PRB bis zum Ende dieser Auflage von The Ocean Race zurückzutreten. Ich bewundere das Engagement und die Qualität der Arbeit dieses großartigen Teams, das ich seit Beginn des Rennens die Ehre hatte anzuführen.“

Das Team kommentierte die Entscheidung nicht, gab stattdessen die Crew für das Hafenrennen bekannt. In der Aufstellung fehlt Escoffier. Die Flotte der Imoca-Jachten startet am Sonntag um 14.15 Uhr ins Hafenrennen, bevor die sechste von sieben Etappen am 8. Juni beginnt. Der mit 800 Seemeilen kürzeste Abschnitt führt die Weltumsegler von Aarhus via Fly-By in Kiel am 9. Juni nach Den Haag. Boris Herrmanns Team Malizia liegt vor den letzten beiden Etappen hinter 11th Hour Racing (28 Punkte) und Team Holcim-PRB (27 Punkte) mit 24 Zählern auf Platz drei. Das Rennen endet nach der siebten und letzten Etappe in Genua.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg