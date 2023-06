European League of Football

European League of Football Hamburg Sea Devils mit Niederlage bei Wroclaw Panthers

Profiliga ELF, die Hamburger starten in Wroclaw in die Saison 2023.

Den Hamburg Sea Devils ist der Start in die neue Saison der European League of Football misslungen. Der Finalist der beiden vergangenen Jahre unterlag am Samstagabend bei den Wroclaw Panthers mit 25:34 (14:21). Jean-Claude Madin Cerezo und Tim Albrecht gelangen vor der Pause je ein Touchdown. Im zweiten Durchgang erzielte Kicker Eric Schlomm ein Fieldgoal, Quarterback Preston Haire verbuchte den dritten Touchdown für seine Mannschaft.