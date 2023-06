Ironman-EM in Hamburg: Frodeno hofft auf einen „tollen Tag“

Jan Frodeno will sein letztes Triathlon-Rennen in Deutschland in seiner Profi-Karriere unbedingt Sieger beenden. Bei der Ironman-EM am Sonntag (Start 6.15 Uhr) in Hamburg wird der 41-Jährige als Favorit gehandelt, obwohl es sein erster Start über die Langdistanz von 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen seit seinem Weltrekord-Auftritt (7:27:53 Stunden) bei der Tri Battle Royale am 18. Juli 2021 gegen den Kanadier Lionel Sanders ist. Frodeno hatte sehr lange wegen Verletzungen und mehrerer Operationen aussetzen müssen.