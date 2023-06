Teutonia Ottensen zum zweiten Mal Hamburger Pokalsieger

Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen hat zum zweiten Mal den Hamburger Fußball-Pokal gewonnen. Der Cup-Vverteidiger setzte sich am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen den Oberliga-Meister TSV Sasel durch und qualifizierte sich für die erste Runde des DFB-Pokals. Fabian Graudenz erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45. Minute +5) den entscheidenden Treffer für die Teutonen.

Hamburg (dpa/lno). Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen hat zum zweiten Mal den Hamburger Fußball-Pokal gewonnen. Der Cup-Vverteidiger setzte sich am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen den Oberliga-Meister TSV Sasel durch und qualifizierte sich für die erste Runde des DFB-Pokals. Fabian Graudenz erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45. Minute +5) den entscheidenden Treffer für die Teutonen.

Der TSV Sasel, der keine Spielberechtigung für die Regionalliga beantragt hatte, musste vier Wochen nach dem Ende der Oberliga-Saison zu seinem zweiten Pokal-Endspiel im Stadion an der Hoheluft antreten. Gegen den klassenhöheren Gegner versuchten die Saseler alles. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Deran Toksöz in der 60. Minute.

In der vergangenen Saison hatte Teutonia den Titelverteidiger RB Leipzig als Erstrunden-Gegner zugelost bekommen. Nachdem in Hamburg kein Club dem Regionalligisten sein Stadion zur Verfügung gestellt hatte, sollte die Partie in Dessau stattfinden. Dort wurde aber der Rasen beschädigt. Das Spiel wurde in Leipzig angepfiffen. RB gewann glatt mit 8:0.

