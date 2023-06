Mehr Plätze für Freiwilliges Soziales Jahr Politik

Ab Herbst verdoppeln sich die Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr in Politik und Demokratie in Hamburg. Im Sommer würden sechs Freiwillige in der Stadt ihr FSJ Politik (FSJ-P) abschließen - „und ab Herbst planen wir mit zwölf Freiwilligen“, sagte Tim Krause, Bildungsreferent des Hamburger Landesvereins der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD). Die IJGD sind in Hamburg Träger des FSJ-P, das in der Hansestadt nach Angaben Krauses 2019 vergleichsweise spät eingeführt wurde. „Hamburg und Bayern waren die einzigen Bundesländer, in denen es noch kein FSJ Politik gab.“