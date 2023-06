Autobahn 226 in Richtung Travemünde fünf Tage gesperrt

Die Autobahn 226 wird zwischen dem Autobahndreieck Bad Schwartau und der Anschlussstelle Lübeck-Siems vom 5. bis zum 9. Juni in Fahrtrichtung Travemünde gesperrt. Als Grund nannte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag eine Sanierung der Fahrbahn. Dafür müsse auf dem mehr als drei Kilometer langen Abschnitt der Asphalt in den schadhaften Bereichen abgefräst und eine neue Deckschicht aufgebracht werden, teilte eine Sprecherin mit. Autofahrer müssen in dieser Zeit die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen U23 + U25 nutzen.