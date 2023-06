Gesundheit Rot-Grün will Tampons und Binden an Schulen bereit stellen

Die Hamburger Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen Tampons und Binden an Schulen kostenlos zugänglich machen. Dafür setzen sie sich in einem gemeinsamen Antrag ein, über den die Bürgerschaft am 7. Juni debattieren wird, wie die Fraktionen am Freitag mitteilten. Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen dafür an 20 weiterführenden und berufsbildenden Schulen in Hamburg Informationsangebote zur Periode sowie einfach zu bedienende Automaten mit Menstruationsprodukten zur Verfügung gestellt werden.