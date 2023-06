VfB Lübeck hält Facklam, Quartett geht laut Medienbericht

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat den Vertrag von Angreifer Mats Facklam per Klausel bis Sommer 2024 verlängert. Der 26-Jährige hatte, von Verletzungen gebremst, in der abgeschlossenen Regionalliga-Spielzeit lediglich 13 Einsätze absolvieren können. „Am wichtigsten wird für ihn sein, dass er schnell wieder fit ist und hoffentlich auch in der kommenden Saison verletzungsfrei bleibt“, sagte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms in einer Mitteilung.