21.000 Euro und illegale Glücksspielautomaten gesichert

Bei der Durchsuchung von fünf Objekten hat die Polizei in der Innenstadt von Neumünster rund 21.000 Euro Bargeld und 12 illegale Glücksspielautomaten sichergestellt. Die Objekte wurden nach Angaben der Polizei von Freitag wegen des Verdachts gewerbsmäßiger Hehlerei und Handels mit Betäubungsmitteln durchsucht. Neben dem Bargeld und den Automaten wurden am Donnerstag mehrere vermutlich gestohlene Smartphones und Betäubungsmittel gefunden. An dem Einsatz waren 40 Polizeibeamte beteiligt.