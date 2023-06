Sea Devils wollen im dritten Anlauf endlich Meister werden

Die Hamburg Sea Devils sehen sich vor der Auftaktpartie in der European League of Football bei den Panthers Wroclaw am Samstag (17.00 Uhr/ran.de) gut aufgestellt für diese Saison. Nachdem sich die Hanseaten in den beiden vergangenen Jahren im Finale der Frankfurt Galaxy beziehungsweise den Vienna Vikings geschlagen geben mussten und in dieser Spielzeit das jüngste aller 17 Teams stellen, betonte Headcoach Charles Jones: „Für mich ist es kein spezielles Ziel, den Titel zu gewinnen. Für mich ist das immer das Ziel.“

Profiliga ELF, die Hamburger starten in Wroclaw in die Saison 2023.

Die Hoffnungen ruhen dabei im Angriff auf dem neuen Quarterback Preston Haire sowie Wide Receiver Malik Stanley, der gleich im ersten Spiel auf seinen alten Club trifft. „Ich bin sehr begeistert von den Spielern. Sie sind gut vorbereitet“, sagte Offensive Coordinator Brett Morgan. Für die Defensive haben die Hanseaten den Amerikaner Deion Harris verpflichtet. Nicht mehr dabei sind Justin Rogers, der ehemalige NFL-Profi Kasim Edebali und Miguel Boock.

Eine Woche nach der Partie in Polen steht für die Devils bereits die erste große Bewährungsprobe an. Das Team empfängt am 11. Juni im Volksparkstadion Rhein Fire Düsseldorf. Für diese Begegnung sind nach Angabe des Clubs bereits mehr als 25.000 Tickets verkauft worden.

