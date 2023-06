Unfall Linienbus kollidiert in Hamburg mit Auto: Sechs Verletzte

Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto sind am Donnerstag in Hamburg sechs Menschen verletzt worden. Zu dem Unfall sei es bei einem Fahrstreifenwechsel im Stadtteil Barmbek-Nord gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ob der Bus- oder der Autofahrer einen Fehler machten, war noch unklar. Von den sechs Verletzten seien drei ins Krankenhaus gebracht worden.