Radfahrer von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Wilhelmsburg ist am Donnerstag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Ein Sattelzug habe den 62-Jährigen beim Rechtsabbiegen erfasst, teilte die Polizei mit. Der Mann sei so schwer am Kopf verletzt worden, dass er trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort gestorben sei. Sowohl der Radfahrer, der geradeaus wollte, als auch der Lastwagenfahrer seien bei Grün in die Kreuzung gefahren.