FC St. Pauli zieht Kaufoption für Abwehrspieler Mets

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Kaufoption für Abwehrspieler Karol Mets gezogen. Damit bestätigte der Club am Mittwoch offiziell, dass der 30-jährige Este, der bislang vom FC Zürich ausgeliehen war, weiter für die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler auflaufen wird. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragsdauer wurde nichts bekannt.

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Kaufoption für Abwehrspieler Karol Mets gezogen. Damit bestätigte der Club am Mittwoch offiziell, dass der 30-jährige Este, der bislang vom FC Zürich ausgeliehen war, weiter für die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler auflaufen wird. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragsdauer wurde nichts bekannt.

„Karol hat unserem Spiel mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball extrem gutgetan. Er hat sich sehr schnell integriert und unsere Spielweise verinnerlicht“, sagte Hürzeler über den Innenverteidiger. Der Verteidiger war in der Winterpause aus der Schweiz ans Millerntor gewechselt. Mets stand in allen 17 Partien der Rückrunde über die volle Distanz auf dem Platz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg