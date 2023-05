Stuttgart bangt vor Relegation um Torhüter Bredlow

Vor dem Hinspiel in der Relegation um dem Bundesliga-Verbleib gegen den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV kann Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart bei Stammtorhüter Fabian Bredlow noch keine Entwarnung geben. „Es wird, wenn er spielen kann, eine Punktlandung. Das müssen wir sehen, die Zeit nehmen wir uns noch“, sagte der Coach einen Tag vor dem Duell in Stuttgart am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky). „Für den Fall, dass er nicht fit wird, ist Florian Müller bereit.“ Bredlow hatte sich vor dem 1:1 am vergangenen Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen, dann aber trotzdem gespielt.