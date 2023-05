Nordmetall: Fachkräftemangel gefährdet die Energiewende

Die Metall- und Elektroindustrie im Norden sorgt sich angesichts des anhaltend hohen Fachkräftemangels um die Energiewende. In den fünf norddeutschen Bundesländern können laut Arbeitgeberverband Nordmetall zur Zeit mehr als 80.000 Stellen in sogenannten MINT-Berufen nicht besetzt werden. Damit sind Berufe rund um die Fachgebiete Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) gemeint. „Selbst wenn wir die zurzeit rund 30.000 Arbeitslosen mit theoretisch passenden Qualifikationen vom Fleck weg einstellen könnten, blieben immer noch rund 50.000 Stellen unbesetzt“, sagte Hauptgeschäftsführer Nico Fickinger einer Mitteilung seines Verbandes zufolge am Mittwoch.