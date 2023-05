Hamburg Zahl der Arbeitslosen in Hamburg auch im Mai gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist auch im Mai gestiegen. „Während die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Hamburger Unternehmen insgesamt kontinuierlich ansteigt, reduziert sich die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen leider nicht entsprechend“, sagte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, am Mittwoch. „Im Gegenteil, sie verharrt seit nunmehr fünf Monaten bei etwa 78.500.“